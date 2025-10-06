«Вашингтон» перевел российского нападающего Мирошниченко в фарм-клуб

«Вашингтон» перевел российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Бэрс», сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

В 5 предсезонных матчах «Вашингтона» на счету 21-летнего форварда 1 гол и 2 результативные передачи.

Мирошниченко выступает в системе «Вашингтона» с 2023 года. В прошлом сезоне россиянин провел в НХЛ 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Кэпиталз» сыграют с «Бостоном» (9 октября).