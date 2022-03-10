«Вашингтон» сравнял счет в матче с «Эдмонтоном» за 1,8 секунды до конца третьего периода, Кузнецов сделал голевой пас

«Вашингтон» сравнял счет в матче с «Эдмонтоном» за 1,8 секунды до конца третьего периода

«Вашингтон» избежал поражения в основное время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

За 1,8 секунды до конца третьего периода защитник «Кэпиталз» Ти Джей Оши сравнял счет — 3:3.

В этой шайбе принял участие российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, на счету которого результативная передача. Хоккеист сделал 38-й голевой пас в сезоне-2021/22.