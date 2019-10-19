«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Для клуба из Нью-Йорка это третье поражение кряду.

В составе победителей по голевой передаче на свой счет записали россияне Дмитрий Орлов и Александр Овечкин. Последний вышел на чистое 42-е место по очкам за карьеру (1220 очков), опередив Жана Беливо. Евгений Кузнецов очков не набрал.

Нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Артемий Панарин отметились голами. Для первого это дебютная заброшенная шайба в этом сезоне.

Российские вратари обеих команд Илья Самсонов и Александр Георгиев провели всю встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Оши — 5 (бол.), 2:24 — 1:0. Бучневич — 1 (бол., Зибанежад, Труба), 12:25 — 1:1. Кемпны — 1 (Овечкин, Карлсон), 15:16 — 2:1. Дауд — 1 (Орлов, Карлсон), 23:45 — 3:1. Панарин — 3 (Крайдер, Зибанежад), 36:56 — 3:2. Оши — 6 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 50:18 — 4:2. Хэтэуэй — 2 (п.в., Хагелин), 59:32 — 5:2.

Нереализованный буллит: Врана (Вашингтон Кэпиталз), 30:16.

Вратари: Холтби — Лундквист (57:50 — 59:32).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 34 (9+16+9) — 28 (12+7+9).

Наши: Кузнецов (13.03/2/-1), Овечкин (21.20/8/+1), Орлов (20.01/2/0) — Бучневич (13.54/3/-2), Панарин (21.30/2/-1).

19 октября. Вашингтон. Capital One Arena.

Zibanejad to Buchnevich on the power play ties the game #NYR pic.twitter.com/bfdz1wavPb — Shayna (@hayyyshayyy) October 18, 2019

WOW this give and go is NASTY ? Mika, Kreider and Breadman brings the Rangers back within 1!#NYR | @NYRangers pic.twitter.com/tK1xBRSuhX — Rangers on MSG (@RangersMSGN) October 19, 2019

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