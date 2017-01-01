"Вашингтон" переиграл "Нью-Джерси", Овечкин набрал 2 очка

"Вашингтон" нанес поражение "Нью-Джерси" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Первой звездой встречи признан капитан гостей Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка. Его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Вашингтон" – 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Голы: Коннолли – 4 (Бураковски, Орпик), 2:36 – 0:1. Бигл – 6 (Орпик, Винник), 19:01 – 0:2. Палмиери – 7, 26:53 – 1:2. Оши – 11 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 31:05 – 1:3. ОВЕЧКИН – 17 (Нисканен, Оши), 31:38 – 1:4. Уильямс – 9 (Нисканен, ОРЛОВ), 36:34 – 1:5. Беннетт – 2 (Лавджой, Меррилл), 54:52 – 2:5. Юханссон – 14 (Уильямс, КУЗНЕЦОВ), 55:27 – 2:6.

Вратари: Кинкейд – Грубауэр.

Штраф: 20 – 30.

Броски: 23 (5+11+7) – 26 (7+14+5).

Наши: Калинин (15:11/2/0) – Кузнецов (14:44/1/+1), Овечкин (16:17/2/0), Орлов (15:50/2/+3).

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Бостон" – "Баффало" – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Ватрано – 2 (Хара), 1:28 – 1:0. Бержерон – 7 (бол., Спунер, Маршан), 27:04 – 2:0. Шаллер – 5 (Краг, Чарник), 29:29 – 3:0. Айкел – 7 (Ристолайнен, Райнхарт), 39:38 – 3:1.

Вратари: Раск – Ленер (0:00 – 59:20, 59:36).

Штраф: 10 – 18.

Броски: 28 (9+9+10) – 27 (5+13+9).

Бостон. TD Garden.