"Вашингтон" переиграл "Нью-Джерси", Овечкин набрал 2 очка

"Вашингтон" нанес поражение "Нью-Джерси" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2. Первой звездой встречи признан капитан гостей Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка. Его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нью-Джерси" – "Вашингтон" – 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Голы: Коннолли – 4 (Бураковски, Орпик), 2:36 – 0:1. Бигл – 6 (Орпик, Винник), 19:01 – 0:2. Палмиери – 7, 26:53 – 1:2. Оши – 11 (Бэкстрем, ОВЕЧКИН), 31:05 – 1:3. ОВЕЧКИН – 17 (Нисканен, Оши), 31:38 – 1:4. Уильямс – 9 (Нисканен, ОРЛОВ), 36:34 – 1:5. Беннетт – 2 (Лавджой, Меррилл), 54:52 – 2:5. Юханссон – 14 (Уильямс, КУЗНЕЦОВ), 55:27 – 2:6.
Вратари: Кинкейд – Грубауэр.
Штраф: 20 – 30.
Броски: 23 (5+11+7) – 26 (7+14+5).
Наши: Калинин (15:11/2/0) – Кузнецов (14:44/1/+1), Овечкин (16:17/2/0), Орлов (15:50/2/+3).
Нью-Джерси. Prudential Center.
"Бостон" – "Баффало" – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Ватрано – 2 (Хара), 1:28 – 1:0. Бержерон – 7 (бол., Спунер, Маршан), 27:04 – 2:0. Шаллер – 5 (Краг, Чарник), 29:29 – 3:0. Айкел – 7 (Ристолайнен, Райнхарт), 39:38 – 3:1.
Вратари: Раск – Ленер (0:00 – 59:20, 59:36).
Штраф: 10 – 18.
Броски: 28 (9+9+10) – 27 (5+13+9).
Бостон. TD Garden.
Werewolf
spetrov Werewolf, я разве где-то написал, что он был лучшим? Но тебе придется согласиться с тем, что "не видно и не слышно" не соответствует действительности. Тем более если человек даже не видел игры.________Я не видел игры, поэтому не могу не согласиться с тобой, ни утверждать тот пост, на который ты пишешь. Я могу оценивать только по хайлайтам и стате - 2 минуты удаления, 2 броска, 1 гол при случайном отскоке, вторая передача.......единственный в команде, у кого не плюсовой показатель полезности. При первом голе не дождался начала атаки и оставил в своей зоне одного хоккеиста, который забил, при втором очень пассивно накрывал бросавшего игрока. Если его и было видно в этом матче, то больше с отрицательной стороны...........
20:56
spetrov
Werewolf, я разве где-то написал, что он был лучшим? Но тебе придется согласиться с тем, что "не видно и не слышно" не соответствует действительности. Тем более если человек даже не видел игры.
17:49
Werewolf
spetrov Монте-Кристо (Мститель), Овечкин назван первой звездой матча. Больше всех нападающих в команде отыграл. А так да - не видно и не слышно._______Даже в статье проовечкинской СЭ написано, что звезду ему дали типа в поддержку и Санек был далеко не лучшим в своей команде.
16:52
spetrov
Монте-Кристо (Мститель), Овечкин назван первой звездой матча. Больше всех нападающих в команде отыграл. А так да - не видно и не слышно.
12:51
Werewolf
Всех с новым годом. Главное здоровья, остальное все будет...... Овечкин молодец. Но есть и ложка дегтя, даже две. Овечкин ЕДИНСТВЕННЫЙ в команде закончил с +- 0.....При первом голе снова мастерски отличился Кузнецов, а Саня понадеевшись на него рановато бросил игрока, покатил в нападение и не успел уже накрыть. При втором голе, Саня как-то странно пытался бросок блокировать. В стиле знаменитой "подстраховки".
12:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Новогодние чудеса. Даже Овечкин забил. Гол более чем случайный. Шайба после броска отлетела от борта позади ворот и вылетела на левый круг вбрасывания. Вратарь переместиться не успел. Посмотрел в интернете. Почему-то у меня ноутбук не открывает видео в С.Э.. А так я уверен на 100%, что Овечкина больше и не видно и не слышно было. Как и шведов. И что не Вашингтон хорошо играл. А соперники никак. И что Вашингтон спасибо должен сказать вратарям. Холтби и Грубауэр стоят в воротах просто супер ! Ну Холтби и в прошлом играл отлично, а вот Грубауэр сильно прибавил. Игра Вашингтона всегда одинаково убога в этом сезоне.
12:15
.BattleFish.
Всех с Новым годом друзья, всех вам благ, здоровья, успехов!)
11:48
Упёртый русский
17 шайба под Новый 17 год - символично, однако. Это только начало? Всех с Новым годом!
11:19
Весёлый©
Всех сами знаете с Чем! Смотрите НХЛ, следите за лучшим вратарем современности, Юусе Саросом!
10:33
ЮКИ
санёк,с Успешным началом года!НЕ останавливайся!только,Вперёд!!!
08:43
Sправедливый
Ну что тунеядцы-алкоголики, ... с Новым Годом всех! ))) Спите поди, а тут Саня уже оказытся снова "ставит лигу на уши" ))) ... Малкин, Кучеров, Бобровский, Василевский, Кулёмин и даже Радулов ... Все красавцы! Всем Здоровья! Все свободны... ))))
06:40
van der sar
542.
06:31