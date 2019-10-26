«Вашингтон» отыгрался с 1:5 и одержал победу по буллитам, Кузнецов оформил дубль

«Вашингтон» переиграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ. В конце второго периода «Кэпиталз» проигрывал со счетом 1:5. В заключительной двадцатиминутке команде удалось сравнять счет и одержать победу по буллитам.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов? оформил дубль. Также он не реализовал попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Вашингтон» — 5:6 Б (2:1, 3:1, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Кузнецов — 4 (Врана), 3:18 — 0:1. Бозер — 3 (бол., Хьюз, Хорват), 5:33 — 1:1. Шаллер — 2 (мен., Бигл), 7:29 — 2:1. Петтерссон — 3 (Миллер, Бозер), 25:59 — 3:1. Шаллер — 3, 33:59 — 4:1. Виртанен — 2 (Хорват, Ферланд), 34:54 — 5:1. Кузнецов — 5 (Эллер, Гудас), 39:59 — 5:2. Эллер — 4 (мен., Хэтэуэй), 41:57 — 5:3. Кемпны — 2 (Хагелин), 44:57 — 5:4. Кемпны — 3 (Лейпсик, Бойд), 47:41 — 5:5.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Маркстрем — Самсонов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 34 (12+13+7+2) — 29 (10+6+6+7).

Наши: — - Кузнецов (21.58/7/+1), Овечкин (20.50/1/-2), Орлов (22.36/2/0).

26 октября. Ванкувер. Rogers Arena.

Kuzy gets us on the board! pic.twitter.com/akmOCz10YZ — Washington ? Capitals (@Capitals) October 26, 2019

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