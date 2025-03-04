«Вашингтон» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в серии буллитов обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

«Вашингтон» с 86 очками лидирует в Восточной конференции. «Оттава» с 65 баллами идет на 10-й строчке.