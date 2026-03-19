Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф

«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 9-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для 40-летнего россиянина это 25-й гол в сезоне-2025/26. Теперь у него 52 (25+27) очка в 69 играх.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. На его счету 922 заброшенные шайбы в 1560 играх.

С учетом плей-офф у российского форварда теперь 999 голов в североамериканской лиге. По этому показателю он является вторым. Больше только у Уэйна Гретцки — 1016.