«Вашингтон» проиграл «Оттаве». Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Сенаторз» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».

Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.

37-летнему Овечкину, чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ необходимо забросить еще 91 шайбу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Оттава» — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Овечкин — 23 (Густафссон, Хэтэуэй), 21:15 — 1:0. Строум — 7 (Шири, Дженсен), 23:37 — 2:0. Сандерсон — 2, 28:30 — 2:1. Кузнецов — 6, 35:56 — 3:1. Штюцле — 12 (Жиру), 39:44 — 3:2. Дебринкэт — 12 (Пинто, Батерсон), 54:26 — 3:3. Дебринкэт — 13 (Жиру), 61:31 — 3:4.

Вратари: Кемпер — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (4+13+6+0) — 45 (16+17+10+2).

Наши: Алексеев (12.50/0/0), Кузнецов (16.46/2/-2), Овечкин (21.17/6/+1), Орлов (27.47/1/-1) — -.

30 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.