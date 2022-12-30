«Вашингтон» проиграл «Оттаве». Овечкин и Кузнецов забросили по шайбе
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Сенаторз» прервали пятиматчевую победную серию «Кэпиталз».
Российские нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами.
37-летнему Овечкину, чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ необходимо забросить еще 91 шайбу.
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«Вашингтон» — «Оттава» — 3:4 ОТ (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)
Голы: Овечкин — 23 (Густафссон, Хэтэуэй), 21:15 — 1:0. Строум — 7 (Шири, Дженсен), 23:37 — 2:0. Сандерсон — 2, 28:30 — 2:1. Кузнецов — 6, 35:56 — 3:1. Штюцле — 12 (Жиру), 39:44 — 3:2. Дебринкэт — 12 (Пинто, Батерсон), 54:26 — 3:3. Дебринкэт — 13 (Жиру), 61:31 — 3:4.
Вратари: Кемпер — Тэлбот.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (4+13+6+0) — 45 (16+17+10+2).
Наши: Алексеев (12.50/0/0), Кузнецов (16.46/2/-2), Овечкин (21.17/6/+1), Орлов (27.47/1/-1) — -.
30 декабря. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.
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Вашингтон – Оттава
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|30.12
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Флорида – Монреаль
|7 : 2
|30.12
|03:30
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Айлендерс – Коламбус
|2 : 1
|30.12
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|30.12
|04:00
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Сент-Луис – Чикаго
|3 : 1
|30.12
|05:00
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Аризона – Торонто
|- : -
|30.12
|05:00
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Колорадо – Лос-Анджелес
|- : -
|30.12
|06:30
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Сан-Хосе – Филадельфия
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|О
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|67
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
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|57
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Джейсон Робертсон
Даллас
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|51
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
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|31
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
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Бо Хорват
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|И
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