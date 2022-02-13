Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Оттавы»

«Вашингтон» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей. Также он стал лидером среди всех игроков по количеству силовых приемов — 10. При этом Овечкин заработал показатель полезности «минус 2».

В составе «Оттавы» по два очка набрали нападающие Коннор Браун, Крис Тирни и Брэди Ткачак. Форвард Алекс Форментон отметился голом в меньшинстве.

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«Вашингтон» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Форментон — 11 (мен., К. Браун, Зайцев), 5:34 — 0:1. Годетт — 5 (Сэнфорд, Тирни), 15:11 — 0:2. Бэкстрем — 4 (бол., Овечкин, Карлсон), 20:46 — 1:2. Ткачак — 15 (Д. Браун, Пол), 38:24 — 1:3. К. Браун — 7 (Ткачак, Тирни), 50:29 — 1:4.

Вратари: Самсонов — Форсберг.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 34 (7+15+12) — 26 (12+9+5).

Наши: Кузнецов (18.55/2/-2), Овечкин (20.15/4/-2), Орлов (19.28/1/-2) — Зайцев (21.49/1/+2), Зуб (20.49/1/+1).

13 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.