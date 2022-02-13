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Сегодня, 23:09

Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Оттавы»

Иван Шитик
Корреспондент
13 февраля. «Вашингтон» — «Оттава» — 1:4.
Фото Getty Images

«Вашингтон» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4.

Капитан «Столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей. Также он стал лидером среди всех игроков по количеству силовых приемов — 10. При этом Овечкин заработал показатель полезности «минус 2».

В составе «Оттавы» по два очка набрали нападающие Коннор Браун, Крис Тирни и Брэди Ткачак. Форвард Алекс Форментон отметился голом в меньшинстве.

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«Вашингтон» — «Оттава» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Форментон — 11 (мен., К. Браун, Зайцев), 5:34 — 0:1. Годетт — 5 (Сэнфорд, Тирни), 15:11 — 0:2. Бэкстрем — 4 (бол., Овечкин, Карлсон), 20:46 — 1:2. Ткачак — 15 (Д. Браун, Пол), 38:24 — 1:3. К. Браун — 7 (Ткачак, Тирни), 50:29 — 1:4.

Вратари: Самсонов — Форсберг.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 34 (7+15+12) — 26 (12+9+5).

Наши: Кузнецов (18.55/2/-2), Овечкин (20.15/4/-2), Орлов (19.28/1/-2) — Зайцев (21.49/1/+2), Зуб (20.49/1/+1).

13 февраля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2021-2022/
Александр Овечкин
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2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 45 17 28 38
7 Баффало 47 15 32 38
8 Монреаль 48 8 40 23
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1 Колорадо 45 33 12 70
2 Миннесота 43 29 14 61
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 45 25 20 52
6 Виннипег 45 20 25 48
7 Чикаго 48 17 31 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
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3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
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Нэшвилл – Виннипег
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Сент-Луис – Чикаго
 5 : 1
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Миннесота – Каролина
 3 : 2
13.02 05:00
Калгари – Айлендерс
5 : 2
13.02 20:30
Вашингтон – Оттава
 1 : 4
13.02 20:30
Монреаль – Баффало
 3 : 5
13.02 21:30
Нью-Джерси – Питтсбург
 - : -
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