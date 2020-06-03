«Вашингтон» отреагировал на заявление Овечкина в связи с гибелью Флойда в США

Официальный Twitter «Вашингтона» опубликовал в своем аккаунте текст заявления капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина о гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда в США.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть, что происходит везде и в округе Колумбия! Для нас так важно уважать и любить друг друга независимо от того, кто как выглядит! Нам нужно слушать и меняться... Пожалуйста, будьте в безопасности... заботьтесь друг о друге и семье», — написал Овечкин в своем Twitter.

«Важно уважать друг друга независимо от того, кто как выглядит». Овечкин отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США