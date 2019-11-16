«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм, чтобы вписаться в потолок зарплат

«Вашингтон» отправил в фарм-клуб голкипера Илью Самсонова. Ему на замену вызван вратарь Витек Ванечек, сообщает CapFriendly.

Клуб был вынужден так поступить, чтобы вписаться в потолок зарплат. Команда потеряла несколько нападающих из-за небольших повреждений, но не может поместить их в список травмированных, чтобы их зарплаты не учитывалась в платежной ведомости. Поэтому «Кэпиталз» были вынуждены отправить Самсонова в фарм, так как он зарабатывает на 200 тысяч больше, чем Ваничек, чтобы не играть в урезанном составе.

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