«Вашингтон» отправил россиянина Мирошниченко в АХЛ
«Вашингтон» перевел форварда Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Бэрс» из АХЛ, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».
Вместо 20-летнего россиянина в основу «Вашингтона» вызван 26-летний нападающий Итэн Франк, который является лучшим снайпером «Херши Бэрс» в этом сезоне. Он может дебютировать в НХЛ 10 января в матче с «Монреалем».
В нынешнем сезоне Мирошниченко провел за основу «Кэпиталз» 18 игр и набрал 4 (1+3) очка. Россиянин подписал контракт новичка с клубом в 2023 году.
После 41 матча «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 58 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|41
|27
|14
|58
|2
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|3
|Каролина
|42
|25
|17
|52
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|6
|Монреаль
|40
|19
|21
|41
|7
|Детройт
|40
|18
|22
|40
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|58
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|40
|17
|23
|41
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|41
|14
|27
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|23
|15
|51
|4
|Ванкувер
|40
|18
|22
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|43
|13
|30
|32
Результаты / календарь
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
|10.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 4
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|0 : 4
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