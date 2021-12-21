«Вашингтон» отменил общение с прессой после утренней тренировки

Игроки «Вашингтона» провел утреннюю тренировку. После этого было сообщено, что команда отменила традиционное общение с прессой, сообщает журналист Саманта Пелл.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до католического Рождества.

В ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Тампа-Бэй» — «Вегас». Дни с 22 по 25 декабря объявлены выходными.