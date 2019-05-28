00:50 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым

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"Вашингтон" сделал заявление по скандалу с нападающим команды, форвардом сборной России Евгением Кузнецовым. Ранее в Твиттере было опубликовано видео с его участием. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

- Мы знаем о видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в соцсетях, - цитирует пресс-секретаря клуба журналист Изабель Хуршудян. -  Сейчас мы собираем факты и в ближайшее время не будем комментировать эту ситуацию.


Ранее Евгений Кузнецов заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world/news/evgeniy-kuznecov-ya-nikogda-ne-upotreblyal-narkotiki-i-ne-sobirayus-esli-est-voprosy-gotov-proyti-medicinskuyu-ekspertizu-1549580/

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