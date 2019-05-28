"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым

"Вашингтон" сделал заявление по скандалу с нападающим команды, форвардом сборной России Евгением Кузнецовым. Ранее в Твиттере было опубликовано видео с его участием. Он находится в номере гостиницы и разговаривает по телефону. Перед Кузнецовым на столе можно заметить порошок белого цвета. На кровати около хоккеиста лежит спящая девушка. Время и место съемки неизвестно.

- Мы знаем о видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в соцсетях, - цитирует пресс-секретаря клуба журналист Изабель Хуршудян. - Сейчас мы собираем факты и в ближайшее время не будем комментировать эту ситуацию.

Caps spokesman: "We are aware of the video that surfaced on social media of Evgeny Kuznetsov. We are currently in the process of gathering facts and will have no further comment at this time."



Kuznetsov was shown sitting next to two lines of white powder. — Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 27 мая 2019 г.



Ранее Евгений Кузнецов заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики.

Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //

Турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею