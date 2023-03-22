«Вашингтон» опубликовал ролик в честь Овечкина: «Остается только невозможное»

Пресс-служба «Вашингтона» опубликовала в Twitter видеоролик в честь российского форварда Александра Овечкина.

«Остается только невозможное», — говорится в сообщении.

Only the impossible remains.



A look back at #Gr802 goals, with many more to come, narrated by @backstrom19#ALLCAPS pic.twitter.com/x2m17JZEp6 — Washington Capitals (@Capitals) March 21, 2023

В декабре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету 37-летнего россиянина 819 шайб. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894).