«Вашингтон» опубликовал фотографию Овечкина с чипсами и сэндвичем

«Вашингтон» опубликовал в социальной сети фотографию российского нападющего Александра Овечкина.

«Величайший отдохнул, посвежел и готов к прыжку», — подписала пресс-служба фотографию.

Фото X (Twitter)

Овечкин продолжает приближаться к снайперскому рекорду Гретцки, который составляет 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 879 заброшенных шайб.

В субботу, 22 февраля, «Вашингтон» сыграет на выезде против «Питтсбурга». Начало игры — 23:00 по московскому времени.