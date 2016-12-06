"Вашингтон" одолел "Баффало" в овертайме, у Орлова и Кузнецова – по передаче

"Вашингтон" переиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Маркус Юханссон, оформивший дубль. В эпизоде с победным голом ассистентами шведа выступили Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Капитан хозяев Александр Овечкин результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" – "Баффало" – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Гиргенсонс - 2 (Грант, Ристолайнен), 5:59 - 0:1. Бигл - 5 (Орпик, Винник), 25:23 - 1:1. Окпосо - 8 (Р. О`Райлли, Каррье), 35:23 - 1:2. Юханссон - 10 (бол., Карлсон, Уильямс), 53:42 - 2:2. Юханссон - 11 (ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ), 62:38 - 3:2.
Вратари: Холтби - Ленер.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 33 (9+7+16+1) - 33 (7+16+9+1).
Наши: Овечкин (21:57/1/0), Кузнецов (18:05/3/+1), Орлов (19:24/2/+2) – -
Вашингтон. Verizon Center.
Werewolf
Марио66 Антош, шутки за "300" не твой уровень.______Его за 500 ))))))
22:53 6 декабря
RapStar
Ну вот. Нытьё по соседним веткам, дескать Шубская Овечкину мешает в хоккей играть. У Малыча Кастерова ничем не хуже, однако Женя держит высочайший уровень, пусть не на 100% стабильно, но держит. Вывод очевиден: Ови разучился играть так как умеет. И лысьва тут не при чём. Оутс и Хантер тоже критиковали Сашка. И по делу. А Будро повезло что застал золотые годы умения Ови играть в хоккей...
17:39 6 декабря
Марио66
Антош, шутки за "300" не твой уровень.
17:21 6 декабря
🚀 Русские нагнут весь ми
.BattleFish. Марио66 wtf? 16:11---------с телефона писал!?))) ========================== Копытом он писал...
17:05 6 декабря
Марио66
BattleFishб не, писал с компа. Просто почему-то сообщение появилось лишь спустя шесть часов после отправки, да и то с четвертого раза, из которых дошли лишь два.)
17:01 6 декабря
.BattleFish.
Марио66 wtf? 16:11---------с телефона писал!?)))
16:57 6 декабря
Марио66
wtf?
16:11 6 декабря
Марио66
Сколько нужно сменить "виноватых-во-всех-бедах-овечкина" тренеров, чтобы Саша что-то наконец-таки выиграл на взрослом уровне? И толстые были и отбитые, и усатые, и лысые, и даже с навыками сбора медицинских анализов, а руно так золотым и не стало. Самим-то не смешно? Ясно, что прямой вины самого Овечкина нет - лучший скорострел поколения никак, но когда ради тебя одного меняют всех - от уборщиц до генменеджера, то в случае неудач стоит просто смириться, а не искать виноватых. Свое величие от Овечкина не убудет, просто медальки цвета солнца на шейку будут надевать другие.
16:10 6 декабря
Марио66
Сколько нужно сменить "виноватых-во-всех-бедах-овечкина" тренеров, чтобы Саша что-то наконец-таки выиграл на взрослом уровне? И толстые были и отбитые, и усатые, и лысые, и даже с навыками сбора медицинских анализов, а руно так золотым и не стало. Самим-то не смешно? Ясно, что прямой вины самого Овечкина нет - лучший скорострел поколения никак, но когда ради тебя одного меняют всех - от уборщиц до генменеджера, то в случае неудач стоит просто смириться, а не искать виноватых. Свое величие от Овечкина не убудет, просто медальки цвета солнца на шейку будут надевать другие.
10:17 6 декабря
КубокЛучшийМира
Монте-Кристо (Мститель) . ------------- По сути ты прав, тренер всегда виноват в содеянном. Другой вопрос, с какой целью он это "содеял". ))) Выражаясь языком юриспруденции, есть следствие, но есть и причины. Уже неоднократно писалось и говорилось, что Кубки выигрывает команда, ориентированная прежде всего на оборону. Бывают, конечно, исключения, как тот же Питтсбург, особенно 2008-09г.г. Но для этого надо иметь в составе двух лучших "центров" и ещё дееспособную, как минимум, третью "тройку"... Так вот, понять Тротца можно, но для этого надо не быть глором Овечкина. )))
07:54 6 декабря
Монте-Кристо (Мститель) .
"Лавочка под вывеской "Овечкин" закрылась. Забудьте !" Так и хочется огласить данный приговор, но надеюсь, что Овечкин сможет встряхнуться, выбросить дурь из головы и заиграть в свой прежний хоккей. А Тротц с его тараканами пусть идет подальше. Ученого учить - только портить. Нельзя игру Овечкина перестраивать. Пусть играет так, как прежде. Мне Тротц напоминает Билялетдинова в сборной. С помешательством на игре от обороны. На боязни сделать ошибку. Но ошибки все равно идут чередой, а игра в атаке потеряна. То, что сегодня столичные обыграли аутсайдера - чудо из чудес. Не наиграли они на победу. БЕЗДАРНОСТЬ И ТУПОСТЬ - вот что такое игра Вашингтона в этом сезоне. И виноват в этом ТРОТЦ !
06:27 6 декабря