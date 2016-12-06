"Вашингтон" одолел "Баффало" в овертайме, у Орлова и Кузнецова – по передаче

"Вашингтон" переиграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме. Первой звездой встречи признан форвард "Кэпиталз" Маркус Юханссон, оформивший дубль. В эпизоде с победным голом ассистентами шведа выступили Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Капитан хозяев Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Баффало" – 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гиргенсонс - 2 (Грант, Ристолайнен), 5:59 - 0:1. Бигл - 5 (Орпик, Винник), 25:23 - 1:1. Окпосо - 8 (Р. О`Райлли, Каррье), 35:23 - 1:2. Юханссон - 10 (бол., Карлсон, Уильямс), 53:42 - 2:2. Юханссон - 11 (ОРЛОВ, КУЗНЕЦОВ), 62:38 - 3:2.

Вратари: Холтби - Ленер.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 33 (9+7+16+1) - 33 (7+16+9+1).

Наши: Овечкин (21:57/1/0), Кузнецов (18:05/3/+1), Орлов (19:24/2/+2) – -

Вашингтон. Verizon Center.