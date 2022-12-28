«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах НХЛ

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«Вашингтон» выиграл 10 из последних 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Сегодня, 28 декабря «Кэпиталз» победили «Рейнджерс» (4:0).

Единственное поражение, которое «Вашингтон» потерпел за последние 11 игр, случилось 16 декабря в матче с «Далласом» (1:2).

«Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 44 очками в 37 матчах.