«Вашингтон» обыграл «Тампу», Орлов и Кучеров забили по голу

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова. Также у него результативная передача, бросок в створ и силовой прием за 21.08 на льду. У Евгения Кузнецова передача, «+1» и 3 броска за 17.02. У Александра Овечкина «-1», 2 минуты штрафа, 5 бросков и 2 силовых приема за 17.41.

У Никиты Кучерова гол и 5 бросков за 24.44 (9.37 — в большинстве). У Михаила Сергачева «+1», бросок и 2 блок-шота за 16.58. Андрей Василевский остался на скамейке запасных.

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