«Вашингтон» обыграл «Сан-Хосе», Эвандер Кейн оформил хет-трик. Кузнецов набрал очко

«Сан-Хосе» в гостях проиграл «Вашингтону» (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Кэпиталз» отличились нападающие Ник Дауд, Якуб Врана (дважды) и Ти Джей Оши. Победную шайбу для «Вашингтона» забросил Ларс Эллер.

У «Сан-Хосе» голами отметились форварды Логан Кутюр и Эвандер Кейн (трижды).

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов набрал (0+1) в этой игре.

«Вашингтон» с 63 баллами располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» — 13-я строчка и 42 очка (Западная).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (0:0, 2:3, 2:1, 1:0)

Голы: Кейн — 16 (бол., Торнтон, Майер), 26:25 — 0:1. Дауд — 5 (Лейпсик, Хэтэуэй), 27:29 — 1:1. Кейн — 17 (Кутюр, М. Карлссон), 30:06 — 1:2. Кейн — 18 (бол., Э. Карлссон, Майер), 36:49 — 1:3. Врана — 17 (Оши), 38:42 — 2:3. Кутюр — 14 (п.в., Хертл, Бернс), 59:00 — 2:4. Врана — 18 (Эллер, Гудас), 59:13 — 3:4. Оши — 16 (Кузнецов, Бэкстрем), 59:45 — 4:4. Эллер — 10 (Карлсон, Холтби), 62:01 — 5:4.

Вратари: Холтби (58:19 — 59:00, 59:04 — 59:13, 59:18 — 59:45) — Джонс.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (10+12+6+1) — 29 (13+11+3+2).

Наши: Кузнецов (21.38/0/+1), Овечкин (17.38/3/0), Орлов (26.03/4/0) — -.

5 января. Вашингтон. Capital One Arena.