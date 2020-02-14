«Вашингтон» обыграл «Колорадо», Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе победителей отличились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Ти Джей Оши. За «Эвеланш» шайбы забросили Андре Бураковски и Микко Рантанен.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отыграл 25:48 и нанес 7 бросков по воротам соперника. Дмитрий Орлов провел на льду 23:01 и отметился 1 броском, Илья Самсонов провел матч в запасе.

Владислав Каменев отыграл 6:54, отдал голевую передачу и закончил встречу с показателем полезности «+1», Валерий Ничушкин отыграл 9:36 и нанес 1 бросок, Никита Задоров отыграл 17:13 и нанес 1 бросок.

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«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Бураковски — 18 (Маккиннон, Каменев), 2:54 — 1:0. Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Бураковски), 16:05 — 2:0. Бэкстрем — 11 (бол., Врана, Карлсон), 31:37 — 2:1. Уилсон — 17 (бол., Карлсон, Эллер), 52:48 — 2:2. Оши — 22 (Дженсен, Эллер), 57:56 — 2:3.

Вратари: Грубауэр (58:18) — Холтби.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 34 (11+11+12) — 38 (8+11+19).

Наши: Задоров (17.13/1/0), Каменев (6.54/0/+1), Ничушкин (9.36/1/0) — Овечкин (25.48/7/0), Орлов (23.01/1/0).

14 февраля. Денвер. Pepsi Center.