«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Коламбус» — 2:1. Победный гол забил Ти Джей Оши. На счету форварда хозяев Александра Овечкина результативная передача, 7 бросков в створ и 3 силовых приема за 21.23 на льду. У Евгения Кузнецова передача, «+1», 2 броска и силовой прием за 18.29. У Дмитрия Орлова 2 броска, силовой прием и 3 блок-шота за 26.36. Илья Самсонов отразил 27 бросков из 28.

У Владислава Гаврикова «+1», бросок, 3 силовых приема и 2 блок-шота за 23.18.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лиля — 1 (Нэш, Макиннис), 29:17 — 0:1. Хагелин — 1 (Паник, Кузнецов), 46:13 — 1:1. Оши — 15 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 63:13 — 2:1.

Вратари: Самсонов — Корписало.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 36 (8+13+11+4) — 28 (9+8+11+0).

Наши: Кузнецов (18.29/2/+1), Овечкин (21.23/7/0), Орлов (26.36/2/0) — Гавриков (23.18/1/+1).

28 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.