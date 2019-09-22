«Вашингтон» обыграл «Каролину», Самсонов отразил 13 бросков

«Вашингтон» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Каролину» — 3:2. Российский вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 13 бросков из 15. Дубль в составе победителей оформил Брайан Пиньо. На счету Евгения Кузнецова 2 минуты штрафа, бросок в створ и силовой прием за 17.10 на льду (2.37 — в большинстве). Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников участия во встрече не принимали.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков