«Вашингтон» в контрольном матче обыграл «Каролину» — 3:2. Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший 3 (2+1) очка. У него показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и 2 силовых приема за 20.30 на льду. На счету Евгения Кузнецова гол и «+2» за 17.11. Дмитрий Орлов сделал две результативные передачи и набрал 4 минуты штрафа за 19.29. Илья Ковальчук нанес 2 броска за 14.06.

У «Каролины» отличились Винсент Трочек и Теуво Терявяйнен. У Андрея Свечникова «-1» и 4 броска за 15.45.

Хоккей

НХЛ. Выставочный матч

«Вашингтон» — «Каролина» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Овечкин — 1 (бол., Оши, Орлов), 8:27 — 1:0. Трочек — 1 (Гардинер), 8:57 — 1:1. Кузнецов — 1 (Овечкин, Орлов), 10:34 — 2:1. Овечкин — 2 (Уилсон, Дженсен), 32:25 — 3:1. Терявяйнен — 1 (бол., Ахо, Уильямс), 42:42 — 3:2.

Вратари: Холтби (Ванечек, 40:00) — Мразек (Раймер, 32:25, 58:30).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 25 (7+10+8) — 27 (5+8+14).

Наши: Ковальчук (14.06/2/0), Кузнецов (17.11/2/+2), Овечкин (20.30/5/+2), Орлов (19.29/1/+1) — Свечников (15.45/4/-1).

29 июля. Торонто. Scotiabank Arena.