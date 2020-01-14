«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» — 2:0. Капитан хозяев Александр Овечкин оформил дубль. На его счету показатель полезности «+1», 4 броска в створ и силовой прием за 21.25 на льду (9.12 — в большинстве). У Евгения Кузнецова 2 минуты штрафа и 2 броска в створ за 16.33. У Дмитрия Орлова 2 минуты штрафа и бросок за 21.18. Илья Самсонов впервые в карьере сыграл на ноль, он отразил 23 броска.

На счету Андрея Свечникова 2 минуты штрафа и 3 силовых приема за 16.33.