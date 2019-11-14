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«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», Кузнецов забросил победный буллит

06:21
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«Филадельфия» на своем льду проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 Б). Победный буллит забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лейпсик — 2 (Карлсон, Дауд), 6:13 — 0:1. Жиру — 5 (бол., Ворачек, Проворов), 46:38 — 1:1.

Победный буллит: Кузнецов.

Вратари: Харт — Холтби.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (5+12+10+4) — 36 (16+6+11+3).

Наши: Проворов (25.06/4/0) — Кузнецов (19.30/2/0), Овечкин (24.36/2/0), Орлов (24.26/1/0).

14 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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