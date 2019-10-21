«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вашингтону» — 3:5. По два очка в составе победителей набрали Карл Хагелин (0+2) и Ларс Эллер (1+1). У хозяев два балла (0+2) в активе Александера Нюландера.

На счету капитана гостей Александра Овечкина гол, 5 бросков в створ, 7 силовых приемов и блок-шот за 16.40 на льду. У Евгения Кузнецова результативная передача и бросок за 13.46. У Дмитрия Орлова результативная передача, показатель полезности «-1» и 4 блок-шота за 18.59. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

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