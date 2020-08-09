«Вашингтон» обыграл «Бостон» и вышел на «Айлендерс»

«Вашингтон» в матче группового раунда Восточной конференции обыграл «Бостон» со счетом 2:1.

В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Ти Джей Оши и Том Уилсон, «Брюинз» ответили точным броском Джейка Дебраска. Российский форвард хозяев Илья Ковальчук отметился результативной передачей.

По итогам трех матчей «Вашингтон» занял третье место в группе на Востоке. В первом раунде Кубка Стэнли столичный клуб встретится с «Айлендерс».

НХЛ

Плей-офф

Восток. Групповой раунд

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Оши — 1, 19:44 — 1:0. Уилсон — 1 (Ковальчук, Кемпны), 42:49 — 2:0. Дебраск — 1 (Каше, Крейчи), 50:30 — 2:1.

Вратари: Холтби — Раск (59:00).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 25 (2+13+10) — 31 (6+10+15).

Наши: Ковальчук (11.11/1/+1), Кузнецов (15.45/1/+1), Овечкин (20.09/5/+1), Орлов (25.30/2/+1) — -.

9 августа. Торонто. Scotiabank Arena.