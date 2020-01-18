«Вашингтон» обыграл «Айлендерс», уступая 1:4. Овечкин сделал хет-трик и вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

«Вашингтон» одолел «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. После двух периодов «Предаторз» вели со счетом 4:1, однако в третьем «Кэпиталз» забросили пять безответных шайб.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик и вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 692 точных броска, он обошел Марио Лемье и делит девятое место со Стивом Айзерманом. Экс-капитану «Детройта» понадобилось 1514 игр, россиянину — 1132.

Теперь Овечкин отстает на 2 шайбы от идущего восьмым Марка Мессье. Лучшим снайпером остается Уэйн Гретцки (894 гола).

Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отдал две голевых передачи, а Евгений Кузнецов очков не набрал. В третьем периоде место в воротах «Вашингтона» занял еще один россиянин Александр Самсонов, который сыграл на ноль, отразив семь бросков.

Ворота «Айлендерс» также защищал представитель России Семен Варламов. Он отразил 25 бросков из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:6 (2:1, 2:0, 0:5)

Голы: Овечкин — 32 (Бэкстрем), 10:22 — 0:1. Нельсон — 19 (Бовилье, Бэйли), 13:11 — 1:1. Сизикас — 10 (Бовилье, Тэйвз), 15:49 — 2:1. Эберле — 7 (бол., Барзал, Тэйвз), 29:31 — 3:1. Тэйвз — 4 (Комаров, Брассар), 37:25 — 4:1. Хагелин — 3 (Паник, Дженсен), 42:33 — 4:2. Овечкин — 33 (Карлсон), 45:18 — 4:3. Уилсон — 14 (Орлов, Карлсон), 54:32 — 4:4. Врана — 22, 57:30 — 4:5. Овечкин — 34 (п.в., Оши, Орлов), 59:04 — 4:6.

Вратари: Варламов (58:07 — 59:04, 59:29) — Холтби (Самсонов, 40:00).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (11+11+7) — 30 (11+8+11).

Наши: — - Кузнецов (17.27/2/0), Овечкин (23.19/3/+4), Орлов (21.25/1/+1).

18 января. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Трансляция матча «Айлендерс» — «Вашингтон»