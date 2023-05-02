«Вашингтон» объявил о подписании контракта с Мирошниченко

«Вашингтон» на официальном сайте объявил о подписании трехлетнего контракта с российским форвардом Иваном Мирошниченко. 19-летний россиянин 1 мая расторг соглашение с «Авангардом».

Как отмечает пресс-служба «Кэпиталз», зарплата Мирошниченко в НХЛ будет 855 тысяч долларов, а в АХЛ — 82,5 тысячи.

«Вашингтон» выбрал российского нападающего под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ в 2022 году.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Мирошниченко провел за «Авангард» 26 матчей и набрал 4 (3+1) очка.