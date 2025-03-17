Хоккей
17 марта, 16:19

«Вашингтон» объявил о нескольких акциях в поддержку Овечкина в гонке за рекордом Гретцки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вашингтон» объявил о проведении специальных мероприятиях для болельщиков в поддержку российского нападающего команды Александра Овечкина, который в ближайшее время может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Среди основных мероприятий — цифровые активности, продажа товаров и партнерские программы. На домашнюю арену команды вернется трон Gr8 Chase, на котором установлен специальный индикатор с отсчетом шайб, которые Овечкину нужно забросить до достижения рекорда.

Кроме того, счетчики голов будут установлены по всему Вашингтону и округу Колумбия. Также фанаты «Кэпиталз» смогут сфотографироваться у экспозиции с памятными вещами 39-летнего хоккеиста.

Сейчас в активе Овечкина 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему нужно забить еще 8 голов, чтобы превзойти рекорд Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

  • Apei

    пока только 35, не беги впереди паровоза, ещё 15 игр впереди, 56 может и не сделать в этом сезоне

    17.03.2025

  • Apei

    ты сам себе такой сделай, можно из собственных испражнений, и сиди на нём

    17.03.2025

  • Apei

    да, ови надо поддерживать: где-то рядом лютует раби

    17.03.2025

  • Андрей Андрей

    Сане осталось забить меньше 1% забитых салих шайб.

    17.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    А чего ему волноваться. Уже всё сделали. 56 шайб как с куста.

    17.03.2025

  • spartsmen

    Хорошо, что у Сани нервы крепкие, в отличие от некоторых зайцев :slight_smile:

    17.03.2025

  • Dimos.

    )))

    17.03.2025

  • ОстроV Zаячий

    Счетчики голов будут установлены по всему Вашингтону и округу Колумбия______ Это интересно. Счётчики как то будут подразделяться? В пустые ворота, российским вратарям, новичкам НХЛ из АХЛ? Хоть один будет для канадских вратарей?

    17.03.2025

