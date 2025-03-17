«Вашингтон» объявил о нескольких акциях в поддержку Овечкина в гонке за рекордом Гретцки

«Вашингтон» объявил о проведении специальных мероприятиях для болельщиков в поддержку российского нападающего команды Александра Овечкина, который в ближайшее время может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Среди основных мероприятий — цифровые активности, продажа товаров и партнерские программы. На домашнюю арену команды вернется трон Gr8 Chase, на котором установлен специальный индикатор с отсчетом шайб, которые Овечкину нужно забросить до достижения рекорда.

Кроме того, счетчики голов будут установлены по всему Вашингтону и округу Колумбия. Также фанаты «Кэпиталз» смогут сфотографироваться у экспозиции с памятными вещами 39-летнего хоккеиста.

Сейчас в активе Овечкина 887 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему нужно забить еще 8 голов, чтобы превзойти рекорд Гретцки, на счету которого 894 шайбы.