«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Игра проходила на арене Capital One Arena в Вашингтоне 15 ноября.

В первом периоде команды забросили пять шайб. У хозяев отличились Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард и Энтони Бовилье. В составе «Нью-Джерси» голы забили Ленни Хямеэнхо и Коннор Браун, реализовавший большинство. На первый перерыв «Вашингтон» ушел с преимуществом 3:2.

Во второй двадцатиминутке гости переломили ход встречи. Сначала Йеспер Боквист сравнял счет, а затем Тимо Майер вывел «Нью-Джерси» вперед, реализовав численное преимущество.

В начале третьего периода Нико Хишир забросил шайбу в меньшинстве. Вскоре российский нападающий «Вашингтона» Илья Протас сократил отставание, однако затем Эван Родригес оформил дубль и установил окончательный результат.

В составе «Вашингтона» защитник Коул Хатсон сделал две результативные передачи. У «Нью-Джерси» двумя ассистами отметился Люк Хьюз.

С 30 очками «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» (20 очков) идет девятым.

В следующем матче «Вашингтон» 18 ноября сыграет в гостях с «Тампой». «Нью-Джерси» 19 ноября примет «Монреаль».