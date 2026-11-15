«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча
«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
Игра проходила на арене Capital One Arena в Вашингтоне 15 ноября.
В первом периоде команды забросили пять шайб. У хозяев отличились Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард и Энтони Бовилье. В составе «Нью-Джерси» голы забили Ленни Хямеэнхо и Коннор Браун, реализовавший большинство. На первый перерыв «Вашингтон» ушел с преимуществом 3:2.
Во второй двадцатиминутке гости переломили ход встречи. Сначала Йеспер Боквист сравнял счет, а затем Тимо Майер вывел «Нью-Джерси» вперед, реализовав численное преимущество.
В начале третьего периода Нико Хишир забросил шайбу в меньшинстве. Вскоре российский нападающий «Вашингтона» Илья Протас сократил отставание, однако затем Эван Родригес оформил дубль и установил окончательный результат.
В составе «Вашингтона» защитник Коул Хатсон сделал две результативные передачи. У «Нью-Джерси» двумя ассистами отметился Люк Хьюз.
С 30 очками «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» (20 очков) идет девятым.
В следующем матче «Вашингтон» 18 ноября сыграет в гостях с «Тампой». «Нью-Джерси» 19 ноября примет «Монреаль».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|21
|16
|5
|34
|2
|Нью-Джерси
|21
|15
|6
|30
|3
|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
|4
|Вашингтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Айлендерс
|18
|8
|10
|20
|6
|Филадельфия
|22
|6
|16
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|16
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Монреаль
|20
|12
|8
|28
|3
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|21
|12
|9
|26
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Нэшвилл
|20
|11
|9
|27
|3
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|4
|Даллас
|19
|11
|8
|24
|5
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|6
|Юта
|20
|10
|10
|22
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|21
|15
|6
|33
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|17
|5
|12
|12
|8
|Ванкувер
|21
|3
|18
|7
|15.11
|03:00
|Сент-Луис – Флорида
|1 : 4
|15.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Детройт
|0 : 2
|15.11
|03:00
|Питтсбург – Оттава
|1 : 4
|15.11
|03:00
|Торонто – Эдмонтон
|0 : 1
|15.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 7
|15.11
|03:00
|Бостон – Миннесота
|2 : 6
|15.11
|03:00
|Коламбус – Филадельфия
|3 : 4
|15.11
|03:00
|Монреаль – Колорадо
|1 : 4
|15.11
|04:00
|Даллас – Баффало
|2 : 0
|15.11
|05:00
|Юта – Сан-Хосе
|- : -
|15.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|15.11
|06:00
|Анахайм – Айлендерс
|- : -