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Вашингтон — Нью-Джерси: видеообзор матча регулярного чемпионата НХЛ 15 ноября 2026

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Игра проходила на арене Capital One Arena в Вашингтоне 15 ноября.

В первом периоде команды забросили пять шайб. У хозяев отличились Пьер-Люк Дюбуа, Райан Леонард и Энтони Бовилье. В составе «Нью-Джерси» голы забили Ленни Хямеэнхо и Коннор Браун, реализовавший большинство. На первый перерыв «Вашингтон» ушел с преимуществом 3:2.

Во второй двадцатиминутке гости переломили ход встречи. Сначала Йеспер Боквист сравнял счет, а затем Тимо Майер вывел «Нью-Джерси» вперед, реализовав численное преимущество.

В начале третьего периода Нико Хишир забросил шайбу в меньшинстве. Вскоре российский нападающий «Вашингтона» Илья Протас сократил отставание, однако затем Эван Родригес оформил дубль и установил окончательный результат.

В составе «Вашингтона» защитник Коул Хатсон сделал две результативные передачи. У «Нью-Джерси» двумя ассистами отметился Люк Хьюз.

С 30 очками «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. «Вашингтон» (20 очков) идет девятым.

В следующем матче «Вашингтон» 18 ноября сыграет в гостях с «Тампой». «Нью-Джерси» 19 ноября примет «Монреаль».

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 16 5 34
2 Нью-Джерси 21 15 6 30
3 Рейнджерс 21 12 9 25
4 Вашингтон 18 10 8 20
5 Айлендерс 18 8 10 20
6 Филадельфия 22 6 16 18
7 Питтсбург 20 7 13 16
8 Коламбус 18 7 11 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 20 13 7 28
2 Монреаль 20 12 8 28
3 Оттава 21 13 8 28
4 Бостон 20 13 7 27
5 Флорида 21 12 9 26
6 Баффало 20 8 12 20
7 Детройт 21 8 13 19
8 Торонто 22 8 14 18
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 22 15 7 34
2 Нэшвилл 20 11 9 27
3 Колорадо 21 12 9 27
4 Даллас 19 11 8 24
5 Виннипег 21 10 11 23
6 Юта 20 10 10 22
7 Сент-Луис 20 9 11 20
8 Чикаго 20 5 15 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 21 15 6 33
2 Вегас 21 13 8 29
3 Анахайм 19 10 9 21
4 Сиэтл 18 9 9 19
5 Сан-Хосе 21 8 13 18
6 Калгари 19 8 11 17
7 Лос-Анджелес 17 5 12 12
8 Ванкувер 21 3 18 7
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20.11
15.11 03:00 Сент-Луис – Флорида 1 : 4
15.11 03:00 Тампа-Бэй – Детройт 0 : 2
15.11 03:00 Питтсбург – Оттава 1 : 4
15.11 03:00 Торонто – Эдмонтон 0 : 1
15.11 03:00 Вашингтон – Нью-Джерси 4 : 7
15.11 03:00 Бостон – Миннесота 2 : 6
15.11 03:00 Коламбус – Филадельфия 3 : 4
15.11 03:00 Монреаль – Колорадо 1 : 4
15.11 04:00 Даллас – Баффало 2 : 0
15.11 05:00 Юта – Сан-Хосе - : -
15.11 06:00 Лос-Анджелес – Калгари - : -
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