«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:3.

«Вашингтон» с 27 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 30 очками — на первой строчке.