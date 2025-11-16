«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 Б.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (18 очков после 18 игр). «Нью-Джерси» (27 очков после 18 матчей) лидирует.