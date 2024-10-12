«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
«Вашингтон» и «Нью-Джерси» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне (США), стартовое вбрасывание — в 2.00 по московскому времени.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Смотреть североамериканский в прямом эфире можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Вашингтон» — «Нью-Джерси» доступны в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 «Вашингтон» занял 8-е место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Стэнли после серии с «Рейнджерс» (0-4). «Нью-Джерси» в прошлом сезоне не попал в плей-офф.
Для «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра станет первой в новом регулярном чемпионате. «Дэвилз» уже провели три матча — победили «Баффало» в гостях (4:1) и дома (3:1), а также проиграли «Торонто» (2:4).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|13.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|- : -
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|- : -
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -