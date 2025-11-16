«Нью-Джерси» победил «Вашингтон», Овечкин забил гол и сделал результативный пас

«Нью-Джерси» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

У гостей в основное игровое время забили российский нападающий Арсений Грицюк и американский защитник Люк Хьюз. 24-летний россиянин в сезоне-2025/26 заработал 9 (4+5) очков в 18 матчах.

У хозяев отличились Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин. Также на счету Овечкина голевая передача. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 18 матчах набрал 14 (5+9) очков.

Победный буллит на счету Шимона Немеца.

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (18 очков после 18 игр). «Нью-Джерси» (27 очков после 18 матчей) лидирует.