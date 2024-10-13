«Вашингтон» начал сезон с поражения от «Нью-Джерси», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это была первая игра «Кэпиталз» в сезоне-2024/25.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.

«Нью-Джерси» с 3 победами в 4 матчах лидирует в Восточной конференции. «Вашингтон» — на предпоследней строчке, так как опережает «Каролину» по разнице шайб.