«Вашингтон» начал сезон с поражения от «Нью-Джерси», Овечкин сделал голевую передачу
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это была первая игра «Кэпиталз» в сезоне-2024/25.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.
«Нью-Джерси» с 3 победами в 4 матчах лидирует в Восточной конференции. «Вашингтон» — на предпоследней строчке, так как опережает «Каролину» по разнице шайб.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Филадельфия
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Каролина
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|2
|1
|4
|2
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|2
|2
|0
|4
|2
|Юта
|2
|2
|0
|4
|3
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|1
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|3
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|2
|0
|2
|2
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
|13.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|13.10
|02:00
|
Рейнджерс – Юта
|- : -
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|13.10
|02:00
|
Торонто – Питтсбург
|- : -
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|- : -
|13.10
|02:00
|
Баффало – Флорида
|- : -
|13.10
|02:00
|
Детройт – Нэшвилл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|13.10
|03:00
|
Даллас – Айлендерс
|- : -
|13.10
|04:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|13.10
|05:00
|
Калгари – Филадельфия
|- : -
|13.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
Новости