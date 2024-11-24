«Вашингтон» без Овечкина уступил «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Мэтт Рой и Коннор Макмайкл, у гостей шайбы забросили Томаш Тартар, Бренден Диллон и Дуги Хэмилтон.

«Вашингтон» уступил второй матч подряд без форварда Александра Овечкина, который выбыл из-за травмы.