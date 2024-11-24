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Сегодня, 05:43

«Вашингтон» без Овечкина уступил «Нью-Джерси»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Мэтт Рой и Коннор Макмайкл, у гостей шайбы забросили Томаш Тартар, Бренден Диллон и Дуги Хэмилтон.

«Вашингтон» уступил второй матч подряд без форварда Александра Овечкина, который выбыл из-за травмы.

ХК Вашингтон Кэпиталз
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