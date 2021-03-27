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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: Овечкин открыл счет, Кузнецов сделал результативный пас

02:18
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Отличился Александр Овечкин.

Россиянин отличился на шестой минуте матча. Результативный пас ему отдал его соотечественник Евгений Кузнецов.

Счет матча — 1:0 в пользу «Вашингтона». Для Овечкина это 722-я шайба в лиге. Он занимает шестое место по этому показателю.

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