«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: Овечкин открыл счет, Кузнецов сделал результативный пас
02:18
«Вашингтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Отличился Александр Овечкин.
? ALEXANDER OVECHKIN— Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) March 26, 2021
1-0 #ALLCAPS
? @MSGNetworks + pic.twitter.com/prrDB0ugXq
Россиянин отличился на шестой минуте матча. Результативный пас ему отдал его соотечественник Евгений Кузнецов.
Счет матча — 1:0 в пользу «Вашингтона». Для Овечкина это 722-я шайба в лиге. Он занимает шестое место по этому показателю.
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