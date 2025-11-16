«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 ноября
«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 15 на 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Вашингтон» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
«Кэпиталз» набрали 17 очков в 17 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 25 очками в 17 играх находятся на первой строчке «Востока».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|17
|12
|5
|24
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Филадельфия
|17
|9
|8
|21
|6
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Юта
|18
|10
|8
|21
|4
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|18
|6
|12
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
|16.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|16.11
|02:00
|Миннесота – Анахайм
|- : -
|16.11
|03:00
|Монреаль – Бостон
|- : -
|16.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|- : -
|16.11
|03:00
|Чикаго – Торонто
|- : -
|16.11
|03:00
|Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|16.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|16.11
|03:00
|Детройт – Баффало
|- : -
|16.11
|03:00
|Каролина – Эдмонтон
|- : -
|16.11
|04:00
|Сент-Луис – Вегас
|- : -
|16.11
|04:00
|Даллас – Филадельфия
|- : -
|16.11
|06:00
|Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|16.11
|06:00
|Калгари – Виннипег
|- : -
|16.11
|17:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
