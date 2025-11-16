«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 ноября

«Вашингтон» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 15 на 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 03:00. Capital One Arena (Вашингтон) Вашингтон Нью-Джерси

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Кэпиталз» набрали 17 очков в 17 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 25 очками в 17 играх находятся на первой строчке «Востока».