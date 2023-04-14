«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси». Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал голевую передачу. Таким образом, он закончил сезон-2022/23 с 75 (42+33) очками в 73 встречах.

«Вашингтон» с 80 очками закончил регулярку на 12-й строчке Восточной конференции. «Нью-Джерси» с третьего места вышел в плей-офф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:5 ОТ (3:1, 1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Снивли — 2 (Милано), 4:36 — 1:0. Сандин — 7 (Бэкстрем, Овечкин), 5:59 — 2:0. Смит — 9, 10:18 — 3:0. Хаула — 13 (Шарангович, Л. Хьюз), 17:06 — 3:1. Уилсон — 13 (Дженсен, Строум), 21:05 — 4:1. Вуд — 13 (бол., Татар, Мерсер), 38:36 — 4:2. Хаула — 14 (Братт, Д. Хьюз), 43:17 — 4:3. Хэмилтон — 22 (Сиверсон, Боквист), 52:23 — 4:4. Л. Хьюз — 1 (Д. Хьюз, Хишир), 64:33 — 4:5.

Вратари: Кемпер — Блэквуд (Шмид, 21:05).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 31 (8+12+7+4) — 34 (11+7+12+4).

Наши: Алексеев (18.20/2/+1), Кузнецов (16.13/1/+1), Овечкин (20.02/4/-2) — -.

14 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.