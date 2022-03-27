Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл, Никлас Бекстрем и Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова. У «Дэвилз» шайбы забросили Джек Хьюз, Деймон Северсон и Йеспер Братт.

После этого матча «Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на предпоследней строчке.