Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.
В составе «Кэпиталз» отличились Том Уилсон, Коннор Макмайкл, Никлас Бекстрем и Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова. У «Дэвилз» шайбы забросили Джек Хьюз, Деймон Северсон и Йеспер Братт.
После этого матча «Вашингтон» с 84 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на предпоследней строчке.
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