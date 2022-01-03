«Вашингтон» в овертайме уступил «Нью-Джерси», Орлов набрал одно очко
01:46
«Вашингтон» дома проиграл «Нью-Джерси» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На восьмой минуте гостей вывел вперед белорусский форвард Егор Шарангович. После этого Дэймонс Сиверсон увеличил преимущество «Дэвилз». Под конец первого периода одну шайбу хозяева отыграли — отличился Джон Карлсон. Дмитрий Орлов записал в свой актив одно очко за результативный пас.
Нико Хишир у гостей забросил третью шайбу, но хозяева смогли отыграться благодаря голам Ника Дауда и Конора Шири. Игра перешла в овертайм, в котором Шири забросил решающую шайбу.
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