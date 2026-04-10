«Вашингтон» номинировал Овечкина на награду «Кинг Клэнси Мемориал трофи»

«Вашингтон» выдвинул российского нападающего Александра Овечкина на «Кинг Клэнси Мемориал трофи», сообщает пресс-служба лиги.

Данная награда вручается хоккеисту, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и в общественной жизни. От каждой команды на приз номинируется один игрок. Трофей был учрежден в 1988 году и назван в честь Фрэнсиса Майкла Клэнси.

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 928 голов. С учетом плей-офф он занимает второе место в списке лучших снайперов с 1 005 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).

Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под первым номером и выступает за клуб с 2005 года. Он трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз становился лучшим снайпером лиги, трижды выигрывал «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли — единственного в истории клуба.

В этом сезоне Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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