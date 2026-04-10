«Вашингтон» номинировал Овечкина на награду «Кинг Клэнси Мемориал трофи»
«Вашингтон» выдвинул российского нападающего Александра Овечкина на «Кинг Клэнси Мемориал трофи», сообщает пресс-служба лиги.
Данная награда вручается хоккеисту, который демонстрирует лидерские качества как на льду, так и в общественной жизни. От каждой команды на приз номинируется один игрок. Трофей был учрежден в 1988 году и назван в честь Фрэнсиса Майкла Клэнси.
Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 928 голов. С учетом плей-офф он занимает второе место в списке лучших снайперов с 1 005 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1 016).
Нападающий был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под первым номером и выступает за клуб с 2005 года. Он трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз становился лучшим снайпером лиги, трижды выигрывал «Тед Линдсей эворд» и один раз — «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли — единственного в истории клуба.
В этом сезоне Овечкин набрал 61 (31+30) очко в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|0
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
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|0
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|2
|Даллас
|0
|0
|0
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|3
|Колорадо
|0
|0
|0
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|4
|Миннесота
|0
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|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -