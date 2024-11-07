«Вашингтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Кэпиталз» шайбы забросили Алексей Протас, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин. Голы «Предаторз» на счету Юусо Парссинена и Стивена Стэмкоса.

«Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков.