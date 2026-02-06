«Вашингтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» проиграл «Вашингтону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У гостей заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо и Майк Маккэррон, у хозяев забили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран (дубль).

«Нэшвилл» потерпел второе поражение подряд. Он занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 59 очками после 57 встреч. «Вашингтон» (65 очков после 59 игр) располагается на 10-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» 26 февраля примет «Филадельфию». «Нэшвилл» 27 февраля сыграет на своем льду с «Чикаго».

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