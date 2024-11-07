Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом»
«Вашингтон» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 16 (8+8) очков.
39-летний россиянин с 861 голом занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.
«Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет последним в Западной конференции — 9 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Пярссинен — 1 (Евангелиста, Томасино), 3:12 — 0:1. Макмайкл — 8 (Рой, Дюбуа), 4:26 — 1:1. Протас — 5 (Овечкин, Строум), 35:03 — 2:1. Стэмкос — 3 (Каррье, О`Райлли), 35:34 — 2:2. Овечкин — 8 (Строум, Фехервари), 50:25 — 3:2.
Вратари: Томпсон — Сарос (58:30).
Штраф: 4 — 12.
Броски: 36 (18+14+4) — 35 (11+13+11).
Наши: Алексеев (10.58/0/0), Овечкин (19.12/4/+2) — -.
7 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 17177 зрителей.
|Столичный дивизион
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|П
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|1
|Каролина
|11
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|2
|18
|2
|Вашингтон
|12
|9
|3
|18
|3
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|4
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
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|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
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|14
|6
|8
|13
|5
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|12
|6
|6
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
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|5
|8
|11
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|4
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|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|8
|Нэшвилл
|13
|4
|9
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
|7.11
|03:00
|
Вашингтон – Нэшвилл
|3 : 2
|7.11
|04:00
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Чикаго – Детройт
|- : -
|7.11
|04:30
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Эдмонтон – Вегас
|- : -