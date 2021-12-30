«Вашингтон» — «Нэшвилл»: Орлов сделал результативный пас
04:00
Российский защитник «Вашнгтона» Дмитий Орлов сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».
GO JOHNNY GO pic.twitter.com/RAG6FOOejB— Washington Capitals (@Capitals) December 30, 2021
Россиянин ассистировал Джону Карлсону, который сделал счет 2:0. После первого периода «Кэпиталз» ведут 3:0.
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