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«Вашингтон» — «Нэшвилл»: Орлов сделал результативный пас

04:00
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Российский защитник «Вашнгтона» Дмитий Орлов сделал результативный пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Россиянин ассистировал Джону Карлсону, который сделал счет 2:0. После первого периода «Кэпиталз» ведут 3:0.

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Евгений Петров все материалы автора
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