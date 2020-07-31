«Вашингтон» не будет обсуждать новый контракт Овечкина до конца сезона

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сказал, что не планирует обсуждать новый контракт капитана команды Александра Овечкина до завершения сезона.

— Дождемся окончания плей-офф и посмотрим, что получится, — цитирует официальный сайт НХЛ Маклеллана. — Думаю, ситуация постоянно меняется в течение года. Не думаю, что кто-то может предсказать ситуацию. Мы подождем конца сезона, потом примем решение.