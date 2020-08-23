«Вашингтон» не будет экономить на новом главном тренере

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан заявил, что клуб занят поисками нового главного тренера. Ранее «Кэпиталз» расстались с Тоддом Рирденом, который руководил командой с 2018 года.

— Думаю, в будущем руководство клуба будет готов потратить большие деньги на тренера, если такое решение будет оправданным, — приводит слова генменеджера в Twitter журналист Саманта Пелл.

Напомним, что Рирден стал главным тренером «Вашингтона» после победы команды в Кубке Стэнли, к которой ее привел Барри Тротц. Однако с ним не был продлен контракт, так как «Кэпиталз» посчитали завышенными финансовые требования тренера.